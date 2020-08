Aficionados se burlan de Diego Reyes tras dar positivo de COVID-19

SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, Nuevo León.- Tras el anuncio que Diego Reyes ha dado positivo de COVID-19, varios aficionados han aprovechado para burlarse del central mexicano en redes sociales.

El motivo de la mofa de varios hinchas es por la reciente fiesta de Hugo González donde Reyes estuvo presente.

Ante las críticas por esta reunión del cancerbero de Rayados por su cumpleaños, el ex jugador del América se justificó diciendo que solo iba a entregar un regalo.

Ahora que anunció que es positivo al coronavirus, varios le recordaron este episodio y que debió tomarse la pandemia más seriamente.

Aquí las reacciones:

Jaja he aquí el porque esta pandemia no se acaba. Por irresponsables como tú que primero se ofenden, pero 3 Doritos después salen con “Ya me contagié”. pic.twitter.com/TZXS8hFXy4

Este tipo de situaciones no me deberían de dar gusto, pero al leer esto me salió una sonrisa de la cara y me dije a mi mismo “Que bueno, por pendejo” a ver si los que siguen organizando y yendo a fiestecitas (no me importa si es celebridad o no) aprenden de esta.

— Osmar López 🏡🧍🏾‍♂️ (@osmarz) August 10, 2020