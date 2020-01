Daniel Villalva deja el futbol mexicano para reforzar al Goias de Brasil

CIUDAD DE MÉXICO, México.- El Goiás de Brasil anunció mediante sus redes sociales el fichaje de Daniel Villalva, que llega procedente del desafiliado Tiburones Rojos de Veracruz.

El argentino deja el futbol mexicano donde además de estar en el conjunto jarocho en su momento, tuvo su paso por los Gallos Blancos de Querétaro.

Con 27 años de edad, Daniel firmó un contrato durante una temporada con el conjunto brasileño, en caso de tener un rendimiento destacado seguramente será renovado.

Daniel “Keko” Villalba, de 27 anos, passou seus primeiros anos de carreira profissional no River Plate. Com 16 anos ficou conhecido por ter sido o atleta mais jovem a atuar no clube argentino. +++ pic.twitter.com/5n6EXT1Tip

— Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) January 10, 2020