Jürgen Damm, con las puertas abiertas para volver a Tigres

SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, Nuevo León.- Pese a la tensión que hubo entre jugador y directiva cuando Jürgen Damm decidió no renovar con Tigres para buscar equipo como agente libre, el ex Pachuca reveló que ha sanado su relación con el cuadro »auriazul».

El más reciente fichaje del Atlanta United habló para ESPN donde aceptó que tuvo discrepancias con los ‘’felinos’’ pero hoy en día esta mejor con ellos e incluso le abrieron las puertas para volver en un futuro.

“Hace unos días tuve la oportunidad de hablar con Miguel Ángel Garza, fue una plática muy benéfica y muy productiva, con (Alberto) Palomino, con Héctor Otero y con el profe ‘Tuca’, entonces me voy muy contento porque sé que quedé con las puertas abiertas, ellos me mostraron su apoyo y me ayudaron para el registro en la MLS, me apoyaron con todo y al final eso es lo más importante: el haber dejado bien las cosas con una institución que aprecio y quiero mucho.

«Y aunque en su momento hubo tensión y discrepancias, al final todo llegó a buenos términos y eso es muy importante en lo personal porque es una institución que me dio todo y me voy muy agradecido con ellos; en segundo porque, como lo he dicho, me gustaría volver a Tigres y vivir otra vez en Monterrey”

