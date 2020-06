Aldo Rocha llegaría a Chivas solamente si sale José Juan Vázquez

GUADALAJARA, Jalisco.- El director deportivo de Chivas, Ricardo Peláez reveló que la llegada de Aldo Rocha depende de diversos factores.

El ex futbolista aseguró que mientras José Juan Vázquez no salga del equipo, no habrá cambios.

“Sí tenemos vistos a muchos jugadores que podrían cumplir con el objetivo, pero mientras el Gallito no salga, estamos bien. Vamos a esperar. Si se llega a dar un cambio lo avisaremos.’’

De igual forma, Peláez reconoció la calidad de Rocha que en los últimos torneos se ha vuelto en un futbolista importante del futbol mexicano y de paso dio a conocer que le gustaría llegar a Chivas.

“Claro que ha sido un jugador destacado en los últimos torneos (Aldo Rocha), es un buen jugador. Puedo decir que por lo que he visto a él también le gustaría mucho venir a Chivas”,

