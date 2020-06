Miguel Herrera responde a Juan Carlos Osorio

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Las declaraciones de Juan Carlos Osorio sobre la Selección Mexicana en aquellos octavos de final ante Brasil en el mundial de Rusia 2018 siguen generando controversia, ahora Miguel Herrera salió a defender a los futbolistas mexicanos.

El entrenador del América aclaró que a esa selección que fue al mundial le sobraba corazón y tenían mentalidad.

«Corazón nos sobra y eso nadie nos lo puede decir. Podemos tener distracciones o equivocarnos, pero jugamos de tú a tú a cualquier equipo con determinación y con mentalidad. Si (Osorio) no encontró respuesta en los jugadores, entonces la impones tú, esa es tu capacidad como técnico. A esta Selección no le faltaba mentalidad ni corazón»

«Da coraje que alguien diga que México no juega bien contra Brasil, o que no haya respuesta de los mexicanos contra Brasil; lo digo por el Profe Osorio, que se equivocó rotundamente.’’

De igual forma, el ‘’Piojo’’ considera que el entrenador colombiano puso pretextos ya que esa misma selección obtuvo el oro olimpico en Londres 2012 ante Brasil y les empató en el mundial de 2014.

«Esta misma Selección la tuvo el Flaco (Tena) en Juegos Olímpicos y yo la tuve en 2014. Fueron los mismos jugadores salvo tres o cuatro. Entonces no puedes decir que estos jugadores que le ganaron una medalla Olímpica a Brasil y le empataron en su Mundial (2014), para el siguiente Mundial hayan tenido miedo y no hayan contestado. No pongas pretextos, por eso molesta”

Cargando...