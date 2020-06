Permanencia de Isaac Brizuela en Chivas, garantizada por Ricardo Peláez

GUADALAJARA, Jalisco.- Isaac Brizuela habló sobre la incertidumbre que le generaron los rumores sobre su posible llegada a Tigres.

El ‘’Conejo’’ aceptó que estas especulaciones le generaron cierto susto pero el director deportivo ‘rojiblanco’, Ricardo Peláez le garantizó que iba a seguir en el equipo.

“Nada más asustan (risas). Ya me tocó desde que llegué a Chivas y a todos los acomodan aquí y los de aquí ya están en la mira de otros equipos. Uno sabe cómo se lleva con la directiva del club, Peláez o quiénes deciden quién llega o quién se va. Peláez habló conmigo y mi respuesta es que sabía que no había algo tan concreto. Me dijo que no iba a salir nadie, que iba a mantener la base de los que estábamos”

De igual forma, el ex jugador de Toluca aceptó que aún tiene la ilusión de jugar en Europa pero la idea de retirarse en Guadalajara no le desagrada.

“Soy consciente de la edad que tengo, el ir a Europa se fijan en gente más joven y obviamente si se llega a dar la oportunidad, pues encantado. Es un sueño que tuve, pero también estar consciente del momento que vivo y el hacer saber a la afición de que estoy muy contento en esta institución. Me quiero quedar aquí hasta mi retiro.’’

Cargando...