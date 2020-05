FIFA felicita a Humberto Suazo en su cumpleaños

MONTERREY, Nuevo León.- La FIFA felicitó a Humberto Suazo en su cuenta de Twitter luego de que el histórico goleador del Monterrey cumple hoy 39 años de edad.

El máximo organismo del futbol mundial se tomó el tiempo para felicitar al chileno, recordando su paso por La Liga de España, Colo Colo y Rayados.

De igual forma, aseguraron que aunque cumpla 40 años, seguirá haciendo goles como es costumbre.

Happy 39th birthday to former @LaRoja striker & @ColoColo & @Rayados legend Humberto Suazo 🥳

We don't doubt that 'Chupete' will still be scoring goals in his 40s! ⚽️🖨️ pic.twitter.com/24mO7nHvHZ

— FIFA.com (@FIFAcom) May 10, 2020