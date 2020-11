Agente fronterizo compró tamales a vendedor mexicano

MÉXICO.- Es imposible resistirse a la amplia gastronomía mexicana, prueba de ello lo que sucedió hace un par de días en plena frontera entre México y Estados Unidos; entre un vendedor de tamales y un agente de migración.

Un video, que ya se hizo viral, logró captar como un elemento de la autoridad estadounidense fue invitado a probar un tamal, mismo que si no le gustaba, no iba a pagar.

«Tómalo. Si no te gusta, no me lo pagas. Pruébalo primero», fueron las palabras del tamalero.

El final el vendedor le cobró un dólar al agente de la Border Patrol, costo que equivale a $20 pesos mexicanos.

Una vez hecha la transacción, ambos personajes continuaron con su rutina, pero demostraron que ningún muro podrá separar la fraternidad que existe entre México y Estados Unidos.

