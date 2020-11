‘No volvería a Toluca como DT’: Hernán Cristante

Por: Ricardo Arizmendi

El exjugador del Toluca y también extécnico, Hernán Cristante, habló en exclusiva para Versus Digital y uno de los principales temas que tocó fue si volvería como DT de los Diablos Rojos, lo cual descartó de manera rotunda.

Argumentó no querer experimentar el enojo y frustración que le provocó el hecho de quedarse en la orilla en la búsqueda del título con los rojos.

“No quiero volver a Toluca porque las emociones serían las mismas, uno está obligado como profesional a entregar lo mejor donde sea, pero me acerca tanto la parte sentimental que volvería a chocar en ciertas situaciones y esta vez con el aprendizaje que tuve, el no es más fresco. Aunque decirle que no a la chica que quieres y te gusta es difícil”, afirmó el ex guardameta.

Tan grande es el cariño de Cristante que hubiese preferido salir campeón en su etapa de técnico con Toluca sobre una posibilidad de dirigir al Real Madrid.

“No pude lograr darle a Toluca algo más, porque salir campeón como técnico era el máximo, esa emoción no la puede brindar el hecho que me digan que voy a dirigir al Real Madrid, porque es agradecimiento y deuda con el club y eso era lo importante, pagar esa deuda a pesar de muchas cosas”, aseguró.

Un tema que no dejó pasar fue el de responder con diálogo a los silbantes mientras era DT de los Diablos, situación que le costó recibir 10 tarjetas rojas.

“Se cruzaron muchas sensaciones y el error es rotundamente mío, no tengo argumentos… sí para justificar algunas expulsiones, de hecho, me las condonaron porque generé algo con los árbitros, esta persecución, hizo que no tuviera la inteligencia emocional para entender que en el juego no solo se equivocan técnicos y jugadores, también los árbitros”, sentenció.

