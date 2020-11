Selección Mexicana: Rodolfo Pizarro tundió ciclo de Juan Carlos Osorio

ESTADOS UNIDOS.- No se sabe si Rodolfo Pizarro le guarda rencor a Juan Carlos Osorio, extécnico de la Selección Mexicana que decidió no llevarlo a la última Copa del Mundo, pero sus últimas declaraciones dejan ver que el ciclo del ‘Predicador’ no fue del todo satisfactorio para el tamaulipeco.

En entrevista para la MLS, Pizarro dejó en claro que el Tri de Gerardo Martino es superior al de Osorio en muchos sentidos, tanto que la evolución ha sido “significativa”.

“La Selección ha mejorado mucho con el Tata Martino. Creo que ha tenido un cambio significativo, en cuestión al entrenador que estaba antes, pienso que se ve un equipo muy sólido y los jugadores que están ahora también han crecido mucho su nivel. Creo que la Selección está mucho mejor que antes en todos los sentidos”, mencionó.

En cuestión de su paso por el futbol estadounidense, el exjugador de Chivas y Rayados declaró que, aunque ha sido difícil, está disfrutando el momento.

“Creo que ha sido una buena estancia. Estoy contento con estar acá (en la MLS), estoy feliz. Ha sido complicado, pero estoy bien, estoy tratando de disfrutar y dar siempre lo mejor para el equipo”, puntualizó.

