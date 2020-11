‘’Soy más americanista que él‘’ Miguel Herrera a Antonio Carlos Santos

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Miguel Herrera, entrenador del América se manifestó ante las constantes criticas que ha recibido por parte del histórico ex jugador de las águilas, Antonio Carlos Santos.

En entrevista exclusiva para ESPN, el »Piojo» aseguró que es por envidia y que es más americanista que el ‘Negro’.

“A mí me parece que es más envidia, sin ninguna duda. Él no ha tenido la capacidad de hacer las cosas bien para trabajar en el club. Yo no soy el que da trabajo, yo no fui americanista como él y sin embargo me fueron a buscar. Hoy estoy seguro que soy más americanista que él, porque yo le voy pierda o gane.’’

– “A mí me parece que es por envidia” – “Soy más americanista que él” | @MiguelHerreraDT contesta a las críticas de @negrosantos13 hoy en @ahoraonuncaespn. @herculezg pic.twitter.com/97K3RC8LL8 — mauricio pedroza (@mauriciopedroza) November 10, 2020

