Miguel Layún relató antiguo regaño de Miguel Herrera

MÉXICO.- Miguel Herrera es un hombre de pocas pulgas cuando está enojado y eso fue ratificado por Miguel Layún, defensa de Rayados que en sus primeros meses vividos durante su etapa con el América no tuvo la fortuna de pasarla muy bien con la afición.

La hinchada le recriminaba todo al veracruzano y a partir de ahí surgió la frase “Todo es culpa de Layún”, misma que desespero tanto al ‘Piojo’, que se la llegó a reclamar al futbolista en un partido de la Copa MX 2013 entre las Águilas y el Veracruz.

«En el medio tiempo llegamos al vestidor, Miguel viene y se me deja ir, se empieza a desahogar conmigo. ‘Estoy hasta la madre que la gente me diga que es tu culpa, que qué hago metiéndote. Ya estoy hasta la madre de cargar con eso. Te vas a ir a la chingada si la vuelves a cagar'», relató el dos veces mundialista en el programa de Yordi Rosado.

A partir de ahí, Layún explicó lo difícil que fue recibir esa declaratoria de su propio entrenador.

«Sentí que me habían encendido un boiler en el estómago, me le quedaba viendo con cara de ‘chinga a tu madre’ , y Miguel me decía ‘a mí ni me veas cabr…'», platicó.

Al parecer eso motivó a Miguel Layún, pues tuvo la osadía de meterle un golazo a los Tiburones. La eufonía fue tanta que lo terminó festejando en frente de la afición azulcrema.

Cargando...