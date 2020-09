Real Madrid estaría dispuesto a pagar mitad de salario de Gareth Bale para que salga del club

MADRID, España.- La prioridad del Real Madrid en este mercado de fichajes sería que Gareth Bale deje de ser futbolista del cuadro blanco y para eso estarían dispuestos a dejarlo ir en préstamo pagando la mitad de su salario.

De acuerdo con información de The Telegraph, el futbolista gales se iría gratis y los »merengues» pagarían la mitad de los 14.5 millones de euros que cobra anualmente.

Los dos clubes que estarían al pendiente de la situación de Bale serían el Tottenham y Manchester United, ambos equipos de la Premier League.

