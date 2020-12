Le llueven críticas a Alan Mozo por libertades defensivas

CIUDAD DE MÉXICO.- Una vez más, las críticas sobre Alan Mozo han caído de manera bastante fuerte, y ahora quizá más, pues la última pifia del defensor fue cometida nada más y nada menos que en la Final de Ida del Guard1anes 2020.

Cuando parecía que Pumas se iba a ir a Guanajuato con ventaja en el marcador, apareció León y con un zarpazo de Iván Rodríguez y Emanuel Gigliotti empató el partido a pocos minutos del final.

Esa anotación, que se gestó por sector izquierdo, tomó una gran libertad después de que Alan Mozo, lateral derecho de UNAM, no marcara de forma correcta a Rodríguez y lo dejara mandar el centro al área auriazul con mucha comodidad.

Inmediatamente terminado el partido en Ciudad Universitaria, la fanaticada de Pumas subrayó el error de su futbolista y lo tundió de regaños y memes, pues consideran que el jugador ha bajado de nivel estrepitosamente, tanto que meses atrás estaba siendo considerado para vestir la playera del Tricolor.

Analizando nuevamente varias jugadas del partido no logro entender como en algún momento varios dijimos que Alan Mozo merece un lugar en selección nacional 🙄

Son principios básicos del fútbol…

Si eres D E F E N S A. Y estás llendo vs tu portería en línea de fondo, no puedes, NO DEBES de encarar viendo la línea…

Tienes que encarar del otro lado, perfilado hacia el otro lado COÑOOO.

ALAN MOZO no puede seguir como lateral en pumas pic.twitter.com/inXUnPqu1m

— El Mercury (@Fher_Ibarraa) December 11, 2020