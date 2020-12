‘Me llamó la atención el ser protagonista’: Javier Aguirre

MONTERREY.- Luego del caótico aterrizaje y del primer entrenamiento con el equipo, Javier Aguirre, en compañía de Duilio Davino y José González Ornelas, fue presentado virtualmente como nuevo director técnico del Club de Futbol Monterrey.

En rueda de prensa, el ‘Vasco’ manifestó la razón del porqué eligió venir a Rayados, a pesar de que sus intenciones seguían en Europa; Aguirre fue claro y aseguró que el proyecto que le fue planteado y esa ambición de siempre ganar inclinaron la balanza para dar el sí al Monterrey.

“El diferencial fue el proyecto que me planteo Duilio, no lo podía rechazar, es un equipo ganador y una filosofía que empata con mis ideas. Me apetecía volver, es una institución seria y tiene participación en el quehacer de la comunidad, nuestra obligación es intentar ganar todos los torneos, y eso me llamó la atención, ser protagonista”, dijo el extécnico del Leganés.

Javier Aguirre presumió haber tenido un muy buen primer día de trabajo, de hecho habló un poco de las inquietudes de sus nuevos jugadores, a quienes avisó, que solamente jugarán los que le pongan empeño en los entrenamientos.

“Están motivados, muchos de ellos se acercaron y me preguntaron del mundial. todo mundo quiere ir a Europa y yo aparte de eso, les transmití ciertas ideas futbolísticas, creo que caí de pie con el plantel. Les dije que como se entrena se juega y si ellos entrenen bien tendré 25 o 30 titulares, no jugará el más guapo, ni el más viejo, ni el que más cobra, a aquí van a jugar los once que mejor entrenen”, manifestó el estratega mexicano.

🎙️| »El equipo se va a dejar el alma en cada partido, sea quién sea y cuando sea vamos a ser un equipo que tiene que darle alegrías a su gente y cuando menos en actitud garantizamos esfuerzo», Javier Aguirre 🧢#ComentarioRayado 💬#ArribaElMonterrey 💙⚪ pic.twitter.com/80LUcVQfIJ — Rayados (@Rayados) December 11, 2020

Por último, tanto Aguirre como Davino coincidieron que por ahora se va a trabajar con el equipo que se tiene a la mano y ya después vendrá un análisis a propósito de posibles zonas a reforzar.

“Algo hemos hablado y pienso que es un plantel para ganar, con lo que tenemos estamos muy bien. Los jugadores tienen la espinita clavada de cómo fueron eliminados y jugaré con esto, la revancha llegó rápido y los jugadores tienen una oportunidad de reivindicarse con su afición”, puntualizó.

Javier Aguirre no dirige a un club mexicano desde el año 2001, en aquél proceso con los Tuzos del Pachuca, a quienes logró sacar campeones de Liga en 1999. Después construyó toda una carrera en Europa, sobre todo en España, en donde se ganó un nombre.

