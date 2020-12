Renuncia Robert Dante Siboldi a Cruz Azul

CIUDAD DE MÉXICO.- El técnico uruguayo, Robert Dante Siboldi, ha renunciado al Deportivo Cruz Azul este viernes.

La noticia fue lanzada por el propio estratega, quien mediante un video confirmó su decisión, nunca olvidando el fracaso que representó ser eliminado de las Semifinales del Guard1anes 2020 por Pumas.

“Quiero dejar bien en claro que el planteamiento fue para ganar ambos partidos y no manejar marcadores, mis jugadores son profesionales y no son mediocres, dieron todo, pero no puedo permitir que se cuestione la honorabilidad y los valores míos, de mi cuerpo técnico y e mis jugadores”, dejó en claro el charrúa, consciente de las suspicacias que ese duelo ante los felinos levantó.

Agradecido con quienes me apoyaron, especialmente con la Afición , yo también tenía la gran ilusión que lográramos la 9na , fue un honor y un privilegio defender los colores de esta Institución . pic.twitter.com/n7ddiBFffN — Robert Dante Siboldi (@LosSiboldis) December 11, 2020

Siboldi también le deseó éxito al equipo capitalino en el torneo de Concachampions, el cual ahora se ha convertido en toda una obligación dentro del seno celeste.

El exportero llegó como técnico al Cruz Azul en el año 2019 y su estancia fue buena, logrando buenos números y un funcionamiento colectivo importante, ganando incluso la primera edición de la Leagues Cup y la Copa GNP por México.

