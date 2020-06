Cristian Campestrini se habría ofrecido a Pumas pero directiva rechazó su fichaje

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Cristian Campestrini, arquero argentino con cierta experiencia dentro del futbol mexicano reveló que le escribió al director deportivo de Pumas, Jesús Ramírez para ver la posibilidad de integrarse al cuadro capitalino.

El cancerbero sudamericano reveló que ‘’Chucho’’ no le permitió integrarse al plantel ya que no buscan guardameta.

«Le he escrito a Jesús Ramírez también manifestando mis ganas, mi deseo. Uno siempre tiene la ilusión, le dije que estaba libre del Celaya y no tenía problemas de lo económico, pero me dijo que no estaba buscando arquero»

El ex jugador de Puebla no pudo ocultar la ilusión que le genera jugar para un club como Pumas y aunque no fuera titular le gustaría ayudar a Alfredo Saldívar para potenciar sus cualidades.

«Si uno tiene la posibilidad de llegar a un grande como Pumas. Lo que yo podría hacer es ayudar a pulir y potenciar a Saldívar. Uno va a ir a ganarse un lugar pero sino, se puede ayudar a un gran arquero como él”

