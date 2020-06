Leonel Vangioni reconoce que le gustaría jugar en Cruz Azul

CIUDAD DE MÉXICO, México.- El futuro de Leonel Vangioni sigue siendo una incógnita, luego de que el lateral argentino concluyó su contrato con Rayados y actualmente es agente libre.

Aunque se manejó la versión que Tigres estaría interesado en sus servicios, el ‘’Piri’’ ya descartó dicha posibilidad.

Cruz Azul sería otro de los clubes que busque al ex River Plate y el defensor sudamericano admitió que la posibilidad de llegar a la máquina no le desagrada en lo absoluto.

El futbolista de 33 años de edad reconoció que jugar para los »cementeros» sería un desafío muy lindo e importante pero de momento no hay nada.

»Sería un desafío muy lindo y también importante. Me ha tocado jugar y ganar campeonatos en alguns equipos, por lo que me gustaría llegar a uno que me permita seguir haciéndolo. Repito que aún no hay nada pero si me gustaría ir a un equipo grande.» aseguró en exclusiva para Vamos Cruz Azul.

