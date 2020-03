Cléber Chalá, padre de la pareja de Renato ‘’N’’ reveló que no quiere a nadie en la cárcel

CIUDAD DE MÉXICO, México.- El padre de Lucely Chalá, esposa de Renato ‘’N’’, Cléber Chalá junto con su pareja María García llegaron este miércoles a la Ciudad de México para estar presentes en la audiencia en el Reclusorio Norte donde se determinará si el jugador del América será vinculado o no contra la tentativa de feminicidio y aborto.

Cléber aclaró que Lucely ya está mejor y más tranquila con la intención de solucionar las cosas.

«Lo importante es que Lucely está mejor, está más tranquila e intentando solucionar las cosas»

Sin querer adelantarse a los hechos, el papá de Lucely aclaró que tanto él como su mujer llegan con la intención de solventar todo de la mejor forma posible.

«No podría adelantar los hechos, nosotros vamos llegando en son de solucionar las cosas de la mejor manera posible y ojalá todo sea así por el bien de todos.’’

Cléber no quiere ver en la cárcel a Renato ‘’N’’, aclarando que todos los humanos cometen errores.

«Sigo manteniendo lo que dije, yo no soy mala gente, no me gustaría ver a nadie en la cárcel, soy un ser humano y todos cometemos errores. La justicia está haciendo su trabajo y no hay que meterse en lo que están haciendo las leyes. Que sea lo que Dios quiera»

