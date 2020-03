Parece ser un hecho; Jürgen Damm llegaría a la MLS

SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, Nuevo León.- Los rumores parecen irse confirmando, todo indica que Jürgen Damm continuará su carrera en un equipo de la MLS.

De acuerdo con información del diario RÉCORD, un club de la liga americana ya tiene un precontrato con el ex jugador de Pachuca donde hay una cláusula de penalización para quien rompa la negociación. En caso de que Jürgen finalmente no quiera ir a ese equipo deberá pagar 1.5 millones de dólares, mientras que este conjunto si al final no quiere contar con el nacido en Veracruz tambien debera pagarle.

Los »auriazules» no podrán recibir ni un solo peso de la salida de Jürgen, ya que se estará marchando como agente libre.

La mejora salarial para Damm solamente será 10 por ciento más de lo que hoy en dia percibe con los »felinos». Su decisión no fue tanto por lo económico, su prioridad es tener más minutos y poder ser convocado nuevamente a la Selección Mexicana.

Cargando...