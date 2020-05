Miguel Layún habló sobre su conflicto en la Selección Mexicana

MONTERREY, Nuevo León.- Miguel Layún tiene tiempo sin ser convocado a la Selección Mexicana y es evidente que su relación con el grupo no es la mejor, luego de que en la final que ganó Rayados ante América en el Apertura 2019, le dejara un recado a varios asegurando que se dio cuenta quienes no eran sus amigos.

El lateral mexicano habló en exclusiva para Rubén Rodríguez, donde reveló que llegó a hablar con Gerardo Martino y Yon de Luisa, pero con la gente que señaló después de la final de liga no ha tenido contacto.

«Yo hablé con la gente con la que en mi opinión tenía que hablar, Gerardo Martino y Yon de Luisa (…) Quiero pensar que esto quedó resuelto. Con la gente que yo señalé en su momento después de la Final de Liga, hasta el día de hoy no he tenido ni un mensaje de ellos.’’

De igual forma, el nacido en Veracruz lamentó que fue juzgado y posteriormente no le dieron la cara, ya que ahí se dio cuenta cuando no todas sus relaciones eran como el creía.

«Así que me queda claro que simplemente son de la gente que le es fácil hacer un juicio y después no dan la cara. No todos los que piensas que son tus amigos al final van a serlo; con el paso de los años Te vas dando cuenta de que no todas las relaciones con como tú pensabas»

Por último, sobre la posibilidad de volver al ‘’Tri’’, Layún no lo descartó pero en caso de no regresar confirmó que está satisfecho con lo que hizo con el combinado nacional.

«Yo voy a competir deportivamente por estar en mi mejor nivel, si eso me lleva a Selección, adelante; si no me toca volver a vestir la camiseta (del Tri), me voy satisfecho con lo que hice. No son las formas que uno quiere terminar una participación con Selección Nacional, pero creo que está todo claro con la gente con la que tenía que hablar»

