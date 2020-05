Ricardo La Volpe lamentó que en América y Toluca representantes no le permitieron armar equipo a su gusto

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Ricardo La Volpe lamentó su etapa en el América y Toluca donde no pudo trabajar debido a la »falta de materia prima».

En entrevista para Fox Sports Argentina, el »Bigotón» aseguró que tanto con las Águilas como con los Diablos Rojos no le traían refuerzos en las posiciones que el solicitaba pero le resulta curioso que cuando salió del cuadro »azulcrema» al siguiente entrenador si le trajeron lo que pedía, dando por hecho que esto se debe a los representantes.

«En el América perdí los juegos importantes en penaltis, con Real Madrid en el Mundial de Clubes, con los Tigres en la final… Y cuando pedí al gerente deportivo (Ricardo Peláez) que me trajeran un ocho y un diez, no me traen a nadie. Eso sí, cuando me voy a quien llega (Miguel Herrera) le traen a diez, y claro, me doy cuenta que eso lo manejan los representantes”.

“Necesitaba un diez de tales características, un ocho y contratan un lateral, otro central, y pasó lo que tenía que pasar”

De igual forma, La Volpe aclaró que se retira de su carrera como entrenador por un cansancio por cómo se maneja el mundo del futbol con los representantes.

"Voy a Toluca y necesito un 10 y un 8 y me traen un lateral y un central" -Ricardo La Volpe.

