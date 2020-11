‘Carlos Vela no quiso ser más que un fenómeno’: Cesc Fàbregas

FRANCIA.- Todos estos años, la afición mexicana ha recriminado a Carlos Vela de ser un futbolista carente de deseo de convertirse en una figura internacional. Prueba de ello la decisión tomada hace un par de años cuando fichó con el LAFC de la MLS.

Esta vez, ese mismo análisis lo compartió uno de los mediocampistas más prolíficos de los últimos años como lo es Cesc Fàbregas. El actual jugador del Mónaco dijo a Marca Claro que Vela fue uno de los definidores más letales con los que trabajó, pero lamentablemente, el mexicano no decidió explotar su talento en Europa.

“Para mí Carlos (Vela) es de los jugadores con mejor definición con los que he jugado jamás, lo tengo clarísimo y lo vi en el Arsenal, lo vi en la Real, lo vi cuando se fue cedido al Celta, lo veo ahora en la MLS. No tengo ninguna duda de que Carlos ha sido un fenómeno y si no ha sido más ha sido porque él no ha querido y eso siempre se lo he dicho”, contó el español.

Cuando Carlos Vela fue fichado por el Arsenal en 2005, coincidió con Fàbregas y éste lo arropó como su hermano pequeño. Además, el Campeón del Mundo en 2010 no le perdió la huella y lo siguió en su aventura por el futbol español, en donde militó para la Real Sociedad y el Celta de Vigo.

