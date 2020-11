‘Estando al cien somos imparables’: Dorlan Pabón

MONTERREY.- Se acerca la Liguilla del futbol mexicano pero antes, se tiene que atender a la etapa del Repechaje, en donde ocho equipos pelearán por uno de los últimos cuatro lugares de la ‘Fiesta Grande’.

Uno de esos clubes inmiscuidos en la repesca es el vigente campeón, Rayados, quien de acuerdo su jugador Dorlan Pabón, es imparable ante cualquier equipo cada que logra expresar al máximo su nivel futbolístico.

“Somos favoritos, cuando estamos en un gran nivel todos no nos para nadie, el peor rival de nosotros somos nosotros mismos. Sólo dependemos de nosotros, de cómo estemos de la mente, yo creo que este plantel es un grupo muy sano, ganamos todo y queremos seguir ganando todo haciendo historia”, mencionó el delantero en conferencia de prensa.

El colombiano, además de ver a Rayados invencible, lo ve como un equipo soñador que tratará de regresar a la Gran Final para intentar conseguir el bicampeonato que solo dos equipos lo han logrado en los torneos cortos.

“Este es un equipo soñador que le gusta ganar, el Monterrey está preparado para enfrentar finales y ganar los partidos. Vamos a enfrentar un partido con la mayor seriedad, para ser campeón tienes que jugar contra todos”, añadió, en vísperas a su partido ante Puebla.

Por último, Pabón se mostró consciente que la titularidad no está garantizada en el equipo del Cerro de la Silla y al verse afectado en ese sentido por su lesión, auguró más trabajo de su parte.

“Cada día uno tiene que trabajar más duro, para poner la presión al técnico, tenemos una competencia muy sana, donde todos pelean por un puesto. No estuve en mi mejor momento, la lesión me alejó un poquito, no ha sido fácil, porque no soy una persona de lesionarme tanto. Cuando me toque la oportunidad, aprovecharla”, finalizó.

