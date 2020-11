¿Por qué Roger Martínez no salió del América?

MÉXICO.- El día de ayer la afición al Club América se encontró expectante a cualquier noticia referente a Roger Martínez, jugador que sonaba para ser fichado por un equipo sudamericano, algo que emocionó a la exigente población azulcrema.

Pero las horas pasaron y pasaron hasta que el mercado carioca cerró; Martínez no salió del nido y se concentra para la fase de Liguilla del futbol mexicano.

De acuerdo con el periodista Rubén Rodríguez, la razón por la cual Roger no tomó ninguna propuesta del Brasileirao fue por comodidad, pues en América tiene dos años de contrato y un buen salario, factores que terminaron por imponerse en la balanza.

La novela no acaba aquí. En América no están del todo a gusto con Roger, por lo que harán lo posible para venderlo el mes de diciembre, cuando el mercado internacional vuelva a abrirse. Por ahora, el ‘Tanque’ seguirá vestido de azulcrema y podría tener minutos en la siguiente fase de la Liga MX, aunque sabemos que ya no es una opción principal para el técnico Miguel Herrera.

