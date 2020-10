CIUDAD DE MÉXICO, México.- Cada día falta menos tiempo para que Cristiano Ronaldo se retire de su carrera profesional y el actual atacante de la Juventus reveló que el mundial de Qatar 2022 será su último.

«La Copa del Mundo de 2022 será la última para mí» declaró el ex futbolista del Real Madrid para Sportbible.

Cristiano Ronaldo: "The 2022 FIFA World Cup will be my last" 🇵🇹😭 pic.twitter.com/seRPHCjrb4

