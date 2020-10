MAZATLÁN, Sinaloa.- El nuevo entrenador del Mazatlán FC, Tomás Boy admitió que el final de su carrera está cerca y considera que su llegada al cuadro sinaloense es uno de sus últimos pasos por el balompié azteca como timonel.

El ex director técnico del Guadalajara cree que la oportunidad que recibió de dirigir al conjunto de Mazatlán no la recibe cualquiera.

“Significa muchísimo porque creo que estoy al final de mi carrera, sin decir que sea el final, pero estoy en el tramo que creo que ya. Me considero muy afortunado porque esta es una oportunidad que no cualquiera tendría y siento que es en un lugar que ya he trabajado y es una cosa fantástica, porque creen en lo que yo puedo hacer“

Por último, Boy reconoció que aunque su equipo está en el lugar 17 de la tabla general, el formato de competencia les permite pensar en colocarse en la liguilla del Guard1anes 2020.

“Mientras la competición esté viva y el formato de la competición te permita ilusionarte con algo, con un pequeño premio, ese es el objetivo, buscar que se posicione mucho mejor el equipo y con un poco de fortuna se puede uno acomodar en situaciones que pueden ser verdaderamente satisfactorias”

