Carlos Reinoso cargó con todo contra el América de Miguel Herrera

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Aunque el América es tercer lugar general del torneo Guard1anes 2020 con 19 puntos, Carlos Reinoso, histórico ex jugador del club cargó con todo contra el conjunto »azulcrema» dirigido por Miguel Herrera, asegurando que no le gusta como juegan.

El chileno habló en exclusiva para Marca Claro, donde señaló que la forma de jugar de los de Coapa no es de su agrado y tampoco los recientes fichajes que han hecho.

«El América no me gusta como juega, no es que me hagan feliz a mi, yo pienso más en la historia. Pero eso es una opinión mía y tal vez para Miguel Herrera no tenga importancia, es un gusto personal. Lo digo yo que juegue en el América, gané cosas importantes, después dirigí y también gané, pero también lo dice la gente»

«También dije que las contrataciones que hacen no son buenas, porque tienen oportunidades de contratar gente de afuera que podría marcar diferencia, pero donde parte todo es en las no buenas contrataciones que hacen»

Por último, el ex timonel de Veracruz no entiende para qué contrataron a Giovani dos Santos que tiene una gran calidad si no tiene tantos minutos.

«El jugador del América tiene que tener personalidad y una forma diferente. Para qué contrataron a Giovanni, si no juega y es un tipo de gran calidad»

Cargando...