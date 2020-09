Gonzalo Higuaín, nuevo jugador del Inter Miami

MIAMI, Florida.- Gonzalo Higuaín reforzará la delantera del Inter Miami, el atacante argentino fue anunciado por un socio del club, Jorge Mas.

El ‘’Pipita’’ tendrá su primera experiencia en la liga de los Estados Unidos tras 14 años en Europa.

El ex jugador del Real Madrid hará mancuerna en el ataque con el futbolista mexicano, Rodolfo Pizarro, con la intención de que el conjunto dirigido por Diego Alonso suba posiciones en la tabla ya que de momento están en la posición 13 con ocho unidades en 10 partidos.

Higuaín hizo 121 goles en su aventura por el viejo continente, donde estuvo en clubes como Real Madrid, Chelsea, AC Milan, Napoli y la Juventus.

