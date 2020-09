Juventus habría hecho oferta de 50 millones de euros por Álvaro Morata

TURÍN, Italia.- El nuevo entrenador de la Juventus, Andrea Pirlo habría pedido el fichaje de Álvaro Morata para reforzar su delantera.

Según informó el diario Marca, el conjunto de Turín habría ofrecido 50 millones de euros por el delantero español.

La postura del Atlético de Madrid es clara, mientras no se pague su cláusula de rescisión que ronda los 150 millones de euros, no sale.

El ex jugador del Chelsea jugó 44 partidos en la temporada 2019-20 con los colchoneros, donde anotó 16 goles e hizo cuatro asistencias.

