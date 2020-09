Míchel González habló sobre gran momento que vive Pumas en el Guard1anes 2020

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Míchel González habló sobre el sorpresivo liderato de Pumas en lo que va del torneo Guard1anes 2020, donde tras nueve fechas son el único club invicto.

En entrevista exclusiva para Fox Sports, el timonel español considera que la filosofía del club de impulsar a los jóvenes es muy admirable pero no es suficiente para mantenerte varios años en los primeros lugares de la liga.

«Es una filosofía acertada, pero creo que no es suficiente para estar muchos años en el top del futbol mexicano, pero es necesaria, además hay jugadores que cuando les dan la oportunidad de jugar demuestran que tiene un gran nivel»

El histórico ex jugador del Real Madrid descartó que haya salido del cuadro universitario por problemas con la directiva y afirmó que le causa felicidad que los ‘’felinos’’ ganen.

«En lo absoluto, no he tenido ningún problema ni pienso tenerlo, no tengo nada que reprochar en lo personal. Me alegra mucho que Pumas gane»

Cargando...