Nahuel Guzmán se pintó el pelo en color arcoiris por apoyo a la comunidad LGBT

SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, Nuevo León.- En la jornada uno del torneo Clausura 2020 donde Tigres recibió al Atlético de San Luis en el Estadio Universitario, Nahuel Guzmán dio de qué hablar por su particular cambio en su cabello.

El arquero argentino se pintó el pelo con los colores del arcoiris, en apoyo a la comunidad LGBT, la bandera de esta comunidad es un arcoiris.

Mediante una InstaStory en su Instagram oficial, el ‘’Patón’’ aclaró que hacía esto para fomentar la igualdad entre la gente de esta comunidad con la sociedad, ya que en varios casos son objeto de burla o discriminación.

Aunque varios criticaron a Guzmán, otros aplaudieron la intención de no discriminar por parte del ex Newells Old Boys.

🤍 GESTOS QUE TE HACEN SER GRANDE 🤍 En apoyo a la comunidad LGBT, el portero, Nahuel Guzmán se pintó el pelo previo al duelo de Tigres. 🌈 📸: nahuelguzman11 pic.twitter.com/mpYlABt6bK — MedioTiempo (@mediotiempo) January 12, 2020

El look multicolor de Nahuel Guzmán, al estilo de la bandera de la unidad internacional (que inspiró la LGBT, la de la unidad tiene 8 franjas la LGBT tiene 6) pic.twitter.com/yo3xdbiBBj — Rafael Rivera (@RafaDato2) January 12, 2020

Lo mejor de la noche, el mensaje de Nahuel Guzmán! Es importantísimo que el gremio varonil de futbol haga este tipo de manifestaciones! pic.twitter.com/jeFKaMl9SD — Juan Carlos Díaz M. (@jcdiazmurrieta) January 12, 2020

Nahuel Guzmán saltará a la cancha con el pelo pintado como símbolo de apoyo a la comunidad #LGBTI+, imagen no apta para fanáticos enfermos, antis ni homofobicos. GRANDE PATÓN pic.twitter.com/IHHNIl3lKj — Somos Tigres (@SomosTigres) January 12, 2020