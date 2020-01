Pumas inicia el Clausura 2020 con victoria 2-1 ante Pachuca (VIDEO)

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Pumas arrancó el torneo Clausura 2020 con el pie derecho tras vencer 2-1 al Pachuca en el Estadio Olímpico Universitario.

Las caras nuevas en el conjunto universitario fueron lo más destacado, al minuto 25 el refuerzo ‘’auriazul’’ Sebastián Saucedo hizo su primer gol en su debut y el 1-0.



De igual manera, el canterano de los Pumas, Marco García anotó en su debut e hizo el 2-0 para los dirigidos por Míchel González.

Within minutes of being subbed on for his debut, 19 year old Marco Garcia scored this beauty to give Pumas a 2-0 lead! pic.twitter.com/7EdsYmYHmj

— Mex Nex Gen 🇲🇽 (@MexNexGen) January 12, 2020