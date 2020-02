David Faitelson le contestó a Rafael Puente Jr después de que el entrenador del Atlas aseguró que en el periodismo no hay presión

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Rafael Puente Jr, actual entrenador del Atlas causó la molestia del comentarista de ESPN David Faitelson despues de que asegurara que el dia que se sienta presionado en su sitio como entrenador, volverá al periodismo ya que ahí es una profesión donde no existe eso.

«Yo me dedico a esto porque me apasiona. El día que me sienta presionado prefiero dedicarme a algo a lo que hoy ustedes (los periodistas) se dedican, que es una profesión que conozco, que he ejercido, que respeto mucho y que te provee de una zona de confort de mínimo riesgo.’’

«El día que me sienta presionado, a lo mejor doy un paso al costado y me dedico a eso (el periodismo), que puedo hacer una larga carrera y donde no tendría mayor problema. La presión en tu servidor, la verdad es que no existe»

Tras esto, David no se quedó callado y le dejó en claro a Rafael que en el periodismo como en cualquier otra profesión existe la presión de llevar dinero a casa para mantener a las familias. Además señaló que como entrenador no ha ganado nada.

En efecto, Rafa Puente esta bajo presión: no ha ganado nada como entrenador.

Y mientras él está preocupado por cómo no perder ante el América, usted, yo y cualquiera estamos preocupados y presionados por llevar dinero a casa para mantener a nuestras familias… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) February 12, 2020

