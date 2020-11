‘Bronco’ descartó que estadios de Nuevo León abran sus puertas en repechaje

Por: Ricardo Arizmendi

Después de que concluya la correspondiente Fecha Fifa dará inicio la recta de definición para conocer al equipo campeón del Guardianes 2020 donde participarán los equipos regios, mismos que intentarán alcanzar el título sin el apoyo del público en las gradas.

Lo anterior es confirmado a raíz del repunte de casos de Covid-19 que colocan a Nuevo León en semáforo rojo, aunado a la previa mención del titular de la Dirección General de Salud Federal, Ricardo Cortés, además, Jaime Rodríguez Calderón, Gobernador del Estado, reafirmó la postura de impedir el acceso a aficionados al Estadio Universitario y BBVA en este momento de la pandemia.

“Cero, si no bajan los contagios, para que se les quite lo irresponsable a la sociedad. No habrá, pero si son responsables y bajan, puede ser”, dijo ‘El Bronco’ tras evento en el Uni donde los Tigres donaron a la causa un millón de cubre bocas.

Le preguntaron sobre una posible reapertura para la siguiente temporada y respondió…

“Como no soy mago, me gustaría que hubiera, pero eso depende de la afición, de la raza que se ponga cubre bocas, que no haya contagios, que le ayudemos al Inge, con posibilidades de ser campeón y vamos a ayudarles”, sentenció Rodríguez Calderón.

