Mishelle Herrera defendió al ‘Piojo’ de David Faitelson

MÉXICO.- La intención de Miguel Herrera por tratar de regresar a Renato Ibarra a las Águilas del América, con todo y sus antecedentes de violencia, no fue bien vista por el periodista de ESPN, David Faitelson.

El panelista de Futbol Picante pidió al ‘Piojo’ replantear sus palabras en base a lo que sus hijas pueden pensar de Ibarra, a sabiendas que estuvo inmiscuido en un caso de agresión física y verbal contra su esposa el pasado mes de marzo.

Esto no pareció ser ningún problema para Mishelle, hija del técnico del América que en su cuenta de Twitter aseguró que la justicia ya se hizo cargo del caso Ibarra, quien además nada tiene que ver con la educación que Miguel ha impartido en su hogar.

«Que la justicia y un juez que es el único que puede juzgar a Renato lo demostró inocente y de mi papá estoy muy orgullosa de él y que si alguien defiende a las mujeres es él, toda su vida ha sido rodeada de mujeres”, publicó la también integrante de TUDN.

Fue precisamente este jueves cuando Miguel Herrera confesó su gusto hacia el juego de Renato, a quien aseguró, prefiere traerlo de vuelta antes de contratar a otro futbolista, puntualmente Lorenzo Reyes.

“No hay nada real, no sé dónde sacaron eso, sinceramente en este momento no puedo estar pensando en eso me parecería una cosa ilógica decir que vamos a cambiar a Renato Ibarra por Lorenzo Reyes. Yo siempre soy de los que he dicho que yo quiero que regrese; eso será cuando diga la directiva”, comentó el estratega.

