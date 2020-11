Raúl Jiménez confirmó haber tenido acercamientos con clubes grandes

MÉXICO.- Lo que Raúl Jiménez ha hecho en Wolverhampton ha sido sobresaliente y claro, hay muchas expectativas sobre él y lo que le falta conseguir en un futuro no muy cercano, siendo quizás lo más sonado, una transferencia a un club de gran envergadura en Europa.

Lo anterior no pudo darse en verano y el propio Jiménez declaró para TUDN que opciones no le faltaron, pues sí hubo interesados, pero las negociaciones con Wolves no pudieron llegar a buen puerto.

«Durante las vacaciones o transferencias cada día salía un equipo nuevo. Lo que sabía yo eran lo de las noticias, rumores; un día me despertaba y me quería la Juventus, otro el Manchester United y lo que sé es que sí hubo acercamientos pero nunca se llegó a un acuerdo, nada cerca, pero estoy muy bien en los Wolves», asintió.

Además, el ‘Lobo mexicano’ aclaró que si no ha salido del Wolverhampton es porque está muy contento con dicho club, descartando todo ápice de conformismo.

«Estoy muy contento en Wolverhampton, no es nunca conformismo por estar en un lugar en el que estás bien, saben que no me conformo, siempre busco más, no se dio en esta oportunidad, si se da en algún momento, tendrá que ser lo mejor para mí, para Wolves y para el equipo al que llegue», resaltó

En la presente temporada de la Premier League, Jiménez ya tuvo la oportunidad de cascar cuatro anotaciones en los primeros ocho duelos del campeonato. La campaña pasada logró 17 tantos, cifra que espera sobrepasar para el 2021

Cargando...