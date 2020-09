América buscó a Jonathan González

MÉXICO.- Si bien es cierto luce difícil que se dé próximamente, últimos reportes en la columna Toque Filtrado de Mediotimepo reportan que las Águilas del América estuvieron interesadas en Jonathan González, futbolista de los Rayados.

El interés que equipo capitalino le hizo saber a los regios se dio después de la salida de Guido Rodríguez, es decir, en el pasado mes de enero. Pero los motivos para que esta transacción no gestara se dieron debido a que Monterrey no tenía en planes soltar a González, quien además cuenta con una cláusula de rescisión elevada.

Jonathan González scores his first professional goal! He doesn’t get into advanced positions very often, but he took that very well to finish off a quality buildup by #Rayados.

Great moment for the 19 year old.#MTYvPAC #LigaMX 🇲🇽🇺🇲👍 pic.twitter.com/8AYOQ8QFqA

