Coprofilia; el raro fetiche de Odell Beckham Jr.

ESTADOS UNIDOS.- Pa’ los gustos los colores. Recientemente ha salido a la luz un raro fetiche de Odell Beckham Jr., mismo del cual se ha hablado mucho en redes sociales, a tal grado de convertirse tendencia en Twitter.

La modelo, Celina Powell, estuvo en la más reciente emisión del ‘No Jumper Podcast’ y habló de su encuentro con OBJ, uno de los receptores más espectaculares de la NFL.

La chica puso de cabeza a toda la audiencia al revelar que el jugador de los Browns de Cleveland tiene un fetiche sexual con el excremento, el cual expuso en anterioridad, durante un encuentro entre ambos.

“Sí, le encanta que le cagu** encima. Ok, esa fue la primera vez que lo hice. Nunca pensé – en realidad no podía cag**. Eso era algo así como – Soy salvaje, puedo hacer algún bicho raro. Pero la parte de mier**, en realidad no puedes hacerme eso como ‘mier** sobre mí’”, declaró Powell.

“Él quería que subiera al avión y estaba como ‘asegúrate de no tener ropa interior, no te duches durante 24 horas’ y yo digo ‘maldición, ¿en qué diablos estás?’ pero él estaba como ‘toma una foto de ti cagan**’ así que yo estaba como ‘está bien, puedo hacer eso’ y tomé un video y se lo envié, lo hice lo más atractivo posible”, añadió.

Odell Beckham Jr. y los Browns se encuentran listos para el arranque de la NFL; debutarán el próximo domingo ante los Baltimore Ravens.

