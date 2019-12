No llegará; Javier Güémez rechazó a Tigres

El fichaje de Javier Guémez se la ha cebado al Club Tigres. Luego del interés real que existía, mismo que fue confirmado por el técnico, Ricardo Ferretti, las negociaciones entre el equipo y el jugador no llegaron a buen puerto y el medio optó por buscar otras opciones.

De acuerdo con Mediotiempo, Güémez iba a estar sujeto a un contrato de corta duración, lo que no lo convenció, pues él quería algo más extenso, a sabiendas que el ganarse la titularidad en los Felinos no es una cosa sencilla. Esta decisión que iba a ser tomada por Tigres era debido a las constantes lesiones que el exGallo del Querétaro ha tenido en su carrera, la cual no ha terminado por repuntar.

Cabe señalar que antes de que saliera Tigres como un candidato a adquirir a futbolista, el Deportivo Toluca ya había hecho acercamientos previos, mismos que se han reactivado a tal grado de estar a días de hacer oficial la incorporación del sinaloense, quien estará realizando las pruebas médicas próximamente.