Javier Hernández, representante del LA Galaxy en la eMLS

LOS ÁNGELES, California.- La MLS anunció este lunes que a partir del domingo 19 de abril comenzará un torneo virtual de FIFA 20 llamado eMLS, donde habrá 16 equipos.

Similar a lo que hace la Liga MX con la eLiga MX, con la excepción que en los partidos jugarán duplas de un futbolista del primer equipo de cada club y un gamer profesional.

Javier Hernández será representante del LA Galaxy y jugará junto al gamer Giuseppe Guastella. En su primer partido jugarán ante el LAFC contra el delantero Adama Diomande junto con el gamer Martin Oregel.

— 🎮 Major League Soccer (@eMLS) April 13, 2020