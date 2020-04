Raúl Jiménez en el once ideal de la Premier League basado en estadísticas de esta temporada 2019/20

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Raúl Jiménez apareció en el once ideal de la Premier League basado estadísticas en lo que va de la temporada 2019-2020, en esta alineación recopilada por el diario inglés The Sun.

En lo que va de esta campaña, el atacante mexicano tiene 13 anotaciones y seis asistencias en 29 fechas disputadas, en sus números también destacan haber encabezado 14 contragolpes.

En esta alineación destaca la presencia de Jiménez en un tridente ofensivo junto con Mohamed Salah y Sadio Mane, estrellas del campeón de Europa, el Liverpool.

Aquí la alineación:

Raul Jimenez🇲🇽 was included in the ideal XI of the Premier League based on statistics made by The Sun. Jimenez joins Mohamed Salah and Sadio Mané in the offense💪#RaulJimenez | #PremierLeague pic.twitter.com/2DKPlCSDsL

— El Tri Online (@eltrionline) April 13, 2020