Hugo González sería el futbolista de Rayados con COVID-19

MONTERREY, Nuevo León.- Luego del comunicado de Rayados donde informaban que había un elemento en el equipo con COVID-19, se ha dado a conocer que el infectado sería Hugo González.



De acuerdo con información de San Cadilla El Norte, el cancerbero potosino no irá a entrenar en los próximos días y ni el club ni el jugador van a anunciar públicamente su contagio.

El club @Rayados ha decidido no darlo a conocer.

El jugador -me dicen- que no lo dirá tampoco.

Como a partir de mañana no irá a entrenar, se sabrá por lógica.

Ante que nadie lo va a anunciar y que mañana se confirmará, pues hay que informar que el Covid de PANDI es Hugo González.

— San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) August 13, 2020