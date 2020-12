Javier Aguirre dará confianza a Hugo González y Aké Loba

MONTERREY.- Lo dicho por Javier Aguirre en conferencia de prensa el pasado viernes será respaldado, puntualmente cuando se refirió al plantel de Rayados con el que se topó a su llegada a El Barrial, al cual no le hará grandes cambios para afrontar el Clausura 2021.

En entrevista con Multimedios Deportes, el ‘Vasco’ habló de dos elementos en especial, Hugo González y Aké Loba, de quienes se había comentado podrían salir del equipo. El técnico mexicano fue claro y aseguró que eso no sucederá de cara a su primer torneo con La Pandilla.

«Mira en Necaxa lo qué hizo, en Selección Nacional lo que hizo, con un físico impresionante, profesional, lo vi trabajar, yo le pedí que miremos para adelante, no podemos detenernos en esa crítica y no puedes detenerte en los goles que te comiste con Tigres o en el error contra Puebla, si es que haya sido error, no ganas nada, mi último partido fue una derrota en Torreón, no puedo detenerme en eso, Hugo lo entendió bien, y seguramente nos dará muchas alegrías», dijo Aguirre en programa conducido por Guillermo González.

En cuanto a delantero marfileño, Aguirre confesó haber charlado con él y lo vio entusiasmado con el nuevo reto, así que tampoco está en planes de salida, claro, a menos que un equipo pague su millonaria cláusula de recisión.

“Claro que sí, si no lo voy a ver, qué voy a ver a 10 chavos que llevamos a la pretemporada, 10 chavos que no conozco de nada, eso significa que no sólo él, sino que todos van a tener una oportunidad, seguramente los veré, no sé dónde sale lo de Aké Loba, porque hablé con él, estaba fatigado porque venía desde su país, un vuelo de 30 horas y está muy entusiasmado, un chavo de 22 años con un potencial enorme, no es como desprenderte de un pañuelo que no te gustó», apuntó.

Cargando...