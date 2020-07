Critican duramente a Eugenio Derbez por parodia a Walter Mercado

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Eugenio Derbez está recibiendo duras críticas en redes sociales por una parodia que solía hacer del astrologo Walter Mercado con su personaje Julio Esteban.

Las críticas comenzaron cuando Derbez mediante un tuit aseguró que su personaje fue un homenaje a Walter, ya que las personas criticando al humorista mexicano aseguran que solamente se burló de Walter y estaba fomentando la homofobia.

Aquí las principales críticas contra Derbez, donde la indignación es notoria:

Gay twitter rosteando a Eugenio Derbez por sus bromas homofobicas? we LOVE to see it pic.twitter.com/XI6avY86gO

— Amelia Waldorf (@amelia_waldorf) July 13, 2020