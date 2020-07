Niño de 12 años es detenido por amenazas e insultos racistas a jugador de la Premier League

CIUDAD DE MÉXICO, México.- El delantero marfileño del Crystal Palace, Wilfried Zaha denunció de forma publica mediante su Twitter unas amenazas e insultos racistas que recibió en Instagram.

Dentro de los mensajes, este usuario le deja en claro a Zaha que si hacía gol ante su equipo irá a su casa vestido como fantasma, en referencia al Ku Klux Klan.

Woke up to this today. pic.twitter.com/Zal0F96htJ

— Wilfried Zaha (@wilfriedzaha) July 12, 2020