WWE despidió a Zelina Vega

ESTADOS UNIDOS.- La WWE hizo oficial este viernes la liberación del contrato de la luchadora Zelina Vega, en una noticia que ha dejado al mundo del wrestling en completo estado de shock.

WWE has come to terms on the release of Zelina Vega. We wish her all the best in her future endeavors.https://t.co/RUebMGwBTA

— WWE (@WWE) November 13, 2020