Para Miguel Herrera, la Selección Mexicana no necesita naturalizados

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Miguel Herrera dio su punto de vista sobre el posible llamado de Rogelio Funes Mori a la Selección Mexicana, tomando en cuenta que el atacante de Rayados está en trámites de naturalización.

El ‘’Piojo’’ habló en exclusiva para ESPN, donde aseguró que el ‘Mellizo’ es un gran jugador pero considera que no hay necesidad de llamarlo ya que hay suficientes atacantes aztecas que podrían ser convocados al ‘Tri’ y destacar.

«Para mi Funes Mori es un gran jugador, pero creo que en este momento no necesitamos un delantero porque creo que la delantera del futbol mexicano está muy bien, tiene jugadores importantes en Europa que están funcionando, hay jugadores en México que están haciendo su trabajo para poder ser considerados.’’

De igual forma, el ex entrenador de los Xolos de Tijuana aclaró que no demerita a Funes Mori pero no cree que sea necesario para la Selección.

«Creo que hoy no necesitamos naturalizados, sin duda alguna los muchachos mexicanos lo están haciendo bien, pero no demérito a Funes Mori que es un gran delantero, pero en este momento en la Selección no hay necesidad de eso»

