CIUDAD DE MÉXICO, México.- Edouard Mendy sería el nuevo arquero del Chelsea para la temporada 2020-21, Frank Lampard habría decidido que reforzar la portería es clave para el nuevo proyecto del club.

De acuerdo con información de Fabrizio Romano de Sky Sports, el cancerbero reforzará al conjunto londinense proveniente del Stade Rennais FC.

The new bid from Chelsea for Edouard Mendy has been accepted by Rennes: here we go! Deal to be completed on next days, the goalkeeper is ready to fly to London and he’ll have medicals soon. Personal terms agreed days ago. Lampard will have his new GK. 🔵 @DiMarzio #CFC #Chelsea https://t.co/iPXVcUm2ij

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 11, 2020