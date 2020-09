Kylian Mbappé habría comunicado al PSG que desea salir del equipo el próximo verano

PARIS, Francia.- Kylian Mbappé le habría comunicado a la directiva del Paris Saint Germain que desea salir del equipo en el próximo mercado de verano.

De acuerdo con información de The Times, el futbolista de 21 años de edad tuvo una reunión con los dirigentes del cuadro galo junto con su representante donde les informaron que buscarán salir el próximo verano.

El campeón del mundo en Rusia 2018 con Francia ha sido vinculado principalmente con el Real Madrid, ya que sería uno de los principales deseos del entrenador merengue, Zinedine Zidane.

Otros clubes con los que ha sido vinculado son el Liverpool, Manchester United y Manchester City.

